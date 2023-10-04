Her yıl ekim ayının ilk haftasında tüm Avrupa’da düzenli olarak gerçekleştirilen "Avrupa Kuş Gözlem Günü" bu yıl da Doğa Derneği katkılarıyla Türkiye’de gerçekleştirildi.

Kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu eşliğinde çevre illerden gelen kuş gözlemciler, Yalova Altınova Hersek Lagünü’nde "Avrupa Kuş Gözlem Günü" etkinliğini gerçekleştirdi.

Her yıl ekim ayının ilk haftasında tüm Avrupa’da düzenli olarak yapılan "Avrupa Kuş Gözlem Günü" etkinliği, bu yıl da Doğa Derneği katkılarıyla Hersek Lagünü’nde Türkiye ayağı olarak gerçekleştirildi.

"Sevindirici bir gelişme yaşandı"

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Gözlem çalışmasında toplamda 75 tür gözlenerek kayıtlara geçirildi. Alanın en renkli ve önemli kuşlarının başında gelen flamingoların geçmiş istatistiklere bakıldığında bugünlerde 550-700 birey olarak gözlenmesi sevindirici bir gelişme oldu. Ayrıca mevsim itibarıyla iki birey Hazar sumrusu yanında yine iki birey kıyı çamur çulluğu, Hersek Lagünü’nün ne denli değerli olduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu.