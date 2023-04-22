KO-MEK’te artık geleneksel hale gelen ve kursiyerlerin heyecanla beklediği ilçe sergileri, baharın gelişini el emeği göz nuru eserleriyle karşılayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK), 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri 25 Nisan Salı günü başlıyor.

KO-MEK ilçe sergilerinde bu yıl da kursiyerlerin yıl boyunca el emeği göz nuruyla hazırladıkları birbirinden güzel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunacak

İZMİT İLE HEYECAN BAŞLIYOR

İlkbaharın gelişiyle birlikte sergi salonlarının rengârenk KO-MEK kursiyerlerinin ürünleriyle süsleneceği ilçe sergilerine 25 Nisan Salı günü İzmit ilçe sergisiyle başlayacak. Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan ilk sergi saat 14.00’te başlayacak.

SERGİ PROGRAMLARI

KO-MEK İlçe Sergileri, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü Dilovası İlçe Sergisi ile sona erecek. El emeği göz nuru eserlerin vatandaşlarla buluşacağı sergi programları ise şöyle:

25 Nisan Salı İzmit İlçe Sergisi

Mevlana Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergi saat 14.00’te başlayacak.

26 Nisan Çarşamba Gebze İlçe Sergisi

Beylikbağı Kültür Merkezinde 26 Nisan Çarşamba günü açılacak olan Gebze ilçe sergisi saat 14.00’te başlayacak.

27 Nisan Perşembe Darıca İlçe Sergisi

Darıca Adnan Menderes Kültür merkezinde açılacak olan sergi 27 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

2 Mayıs 2023 Salı Gölcük İlçe Sergisi

Gölcük Değirmendere Kültür Merkezinde açılacak olan sergi 2 Mayıs Salı günü saat 14.00’te başlayacak.

3 Mayıs Çarşamba Karamürsel İlçe Sergisi

Karamürsel Kültür Merkezinde açılacak olan sergi 3 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak.

4 Mayıs Çayırova İlçe Sergisi

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde açılacak olan sergi 4 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

9 Mayıs Kartepe İlçe Sergisi

Necip Fazıl Kültür merkezinde açılacak olan sergi 9 Mayıs Salı günü saat 14.00’te te başlayacak.

10 Mayıs Körfez İlçe Sergisi

Körfez Kültür Merkezinde açılacak olan sergi 10 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak.

30 Mayıs Başiskele İlçe Sergisi

Karşıyaka Kültür Merkezinde açılacak olan sergi 30 Mayıs Salı günü saat 14.00’te başlayacak.

31 Mayıs Derince İlçe Sergisi

Yenikent Kültür Merkezinde açılacak olan sergi 31 Mayıs Çarşamba Günü saat 14.00’te başlayacak.

1 Haziran Perşembe Kandıra İlçe Sergisi

Namazgah Kültür Merkezinde açılacak olan sergi 1 Haziran Perşembe Günü saat 14.00’te başlayacak.

7 Haziran Çarşamba Dilovası İlçe Sergisi

Dilovası Kültür Merkezinde açılacak olan sergi 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak.