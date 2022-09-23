İnegölspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım, “Hiç kimse hiç kimseyi suçlamasın. Tek sorumlusu varsa oda benimdir.” dedi.

İnegölspor ekibi, Cumartesi günü saat 16.00’da sahamızda ağırlayacağı Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerimizde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Antrenman öncesi açıklama yapan Teknik Direktörümüz Şaban Yıldırım, şunları söyledi:

“ Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bir defa bir takım istenilen sonuçları almıyorsa bakılacak yerler vardır şüphesiz. Burada ben oyuncularıma da aynı şeyi ifade ettim. Yani yönetim kurulunun gereken her şeyi yaptığını düşünüyoruz. Yani biz başta konuştuğumuz şeyleri yaptığını düşünüyoruz. Kaliteli de bir kadromuz var. Kaliteli bir kadromuzun olduğunu da düşünüyoruz. Eğer bir takım istenilen sonuçları almıyorsa, burada sorumlu olan hocadır. Yani hoca bu sorumluluğu almak durumundadır. Gerçek ve doğru olanda budur. Tabiî ki bazı tespitlerimiz var. Tespitlerimiz yaptıktan sonra tekrar onları düzeltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada bir tek sorumlu kişi varsa o da benimdir. Başka bir şey aramaya hiç gerek yok. Çünkü istediğimiz transferleri, kadro planlamasını yaptık. Yönetim kurulu vecibelerini yerine getirdi. İstenilen sonuçlar şu dakikaya kadar gelmedi. Umarım inşallah bundan sonra gelir. Yani burada onu bunu suçlamanın gereği olmadığını düşünüyorum. Hiç kimse hiç kimseyi suçlamasın. Tek sorumlusu varsa oda benimdir. Cumartesi günü Isparta Spor ile oynayacağız. Daha hazır bir şekilde çıkacağımızı ümit ediyorum. Daha iyi bir maç olacağını daha iyi oynayacağımızı ümit ediyorum. Çalışmalarımızı o meyanda sürdürüyoruz.”