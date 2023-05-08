İzmit Belediyesi'nin, doğanın uyanışını ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez’i kutlamak için düzenlediği şenlikler 3. gününde Balören Mahallesi’nde büyük bir coşkuyla kutlanarak tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri Balören Köyü’nde büyük bir coşkuyla yapıldı.

Hıdırellez coşkusunun doruğa ulaştığı programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Yamanlar Şube Başkanı Hüseyin Görer, Alevi Bektaşi Federasyonu Yönetin Kurulu Üyesi Eren Kurt, Vartolular Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Eray Akbal, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Birol Sağlam, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu, Çınarlı Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu, Yenikent Cemevi Başkanı Aysel Ersoylu, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Av. Kamil Şirin, CHP Kocaeli Milletvekili Adayları Muhip Kanko ve Caner Arduç, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Eylem Kayaoğlu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu organizasyonlar bir ekip işidir. Herkesin emeği var. 3 gündür devam eden Hıdırellez şenlikleri için Bayraktar Köyü Muhtarımız Ali Cevat Tomardur, Mecidiyeköy Muhtarımız Fahrettin Korkutan, Balören Köyü Muhtarımız Ahmet Demir ve düzenleme komitesinden yer alan Ali Aktaş ile Birol Sağlam’a teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakamayan semah ekiplerinin ve değerli sanatçıların emeğine, yüreğine sağlık" dedi.

BÜYÜK BİR KALABALIK

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hıdırellez programı Makbule Oral’ın konseri ile başladı.

Şahkulu Sultan Vakfı Semah Topluluğu ve Maltepe Cemevi Semah Topluluğunun semah hizmetinin ardından lokma duası yapıldı, vatandaşlara lokma dağıtıldı. Erdal Erzincan ve Mercan Erzincan’ın konseri ile coşku doruklara ulaştı. Gün boyu devam eden etkinlikler sonunda vatandaşlar İzmit Belediyesine teşekkür etti.