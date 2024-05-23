Bilecik Valisi Şefik Aygöl 4 köyde de Hıdırellez Şenliğine katılarak vatandaşla birlikte hem çilek topladı, hem de türkülere eşlik etti.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Bilecik’e bağlı olan Cumalı, İlyasca, Sarmaşık ve Ulupınar köylerinde gerçekleşen Hıdırellez şenliğine katıldı. Renkli görüntülere sahne olan köylerde vatandaşla buluşan Vali Aygöl, yeri geldi pilav dağıttı, yeri geldi türkülere eşlik etti. Vali Aygöl, birlik ve beraberliğin en güzel simgelerinden olan Hıdırellez şenliklerini yaşamanın verdiği mutluluğun tarif edilemeyeceğini belirterek, “Bugün bu köylerde gerçekleşen Hıdırellez kutlamalarımız çok özel. Özümüze sahip çıkıp hala bu gelenekleri devam ettirmek ve birlik beraberlik içerisinde olmanın mutluluğu benim için çok değerli’’ dedi.

Ardından Vali Aygöl, vatandaşlar ile birlikte Ulupınar köyünde çilek topladı. Sarmaşık köyünün geleneklerinden olan kol kola girerek köye giriş yapma etkinliğine katılarak söylenen türkülere eşlik etti ve köylerdeki yöresel oyunlara katıldı.