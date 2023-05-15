Hırsızlar, çiftçilere ait trafonun içindeki malzemeleri ve elektrik direğine bağlı kabloları dördüncü kez çaldı.

Olay, İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tarlaların sulanması amacıyla kurulan çiftçilere ait trafodaki kablo ve malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Sulama trafosu ve elektrik direğine bağlı kabloların çalındığını gören çiftçiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı inceleme sonrası hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Trafonun dördüncü kez soyulduğu öğrenildi.