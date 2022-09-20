

Gurbetçi ev sahibi ve komşularının yakaladığı hırsızlar; Evi Suriyeliden kiraladık

Cuma mahallesinde meydana gelen olayda izin alıp Almanya dan İnegöl'e gelip evine giren ev sahibi, evi talan eden 2 hırsızlık şüphelisini komşularının desteği ile yakaladı.

Olay Cuma mahallesi Hastane caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2. Katında meydana geldi. Adem Çiftçi çalıştığı Almanya dan tatil için memleketi İnegöl'e geldi. Evinin kapısını açan Çiftçi, evin darma dağın edildiğini gördü. Komşularıyla beraber evi inceleyen Çiftçi, odalarda saklanan 2 hırsızlık şüphelisini gördü. Kaçmaya çalışan şüpheliler Sinan P.(25) ve Sabriye S.(26)'yi yakalayıp, polise haber verdiler. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındılar. Yapılan ilk incelemede şüpheliler uzun süredir evde konakladığı ve Teknolojik aletleri çaldıkları ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'Evi Suriyelilerden kiraladık' dediler

Olayı anlatan Çiftçi'nin komşusu Ahmet Kaya, "Almanya dan gelen ev sahibi komşumuzla eve girip kontrol ettik, hırsızlar denk geldi. Bizi görünce şaşırdılar. Hırsızlar 'Evi Suriyelilerden kiraladık' dediler. 15-20 gündür burada kalmışlar. Yemek falan yemişler. Yakaladık polise teslim ettik" dedi.

Ev sahibinin yakını Feridun Furuncu ise, "Çeşmeleri götürmüşler, kapı kollarını sökmüşler. Çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotları, süpürgeleri götürmüşler" dedi.