İnegöl 39 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifinde park halindeki TIR’lara hırsızlar dadandı. 20 TIR'ın kabloları hırsızlar tarafından çalındı.

İnegöl 39 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Niyazi Cengiz, hırsızlara ateş püskürdü.

Hırsızlar, garajda park halinde olan 20 TIR'ın 35 bin TL değerindeki bağlantı kablolarını çaldılar. Sabah işyerine gelen araç sahipleri, şoku yaşadılar.

İnegöl 39 Nolu taşıyıcılar kooperatifi Başkan Yardımcısı Niyazi Cengiz, "20 aracımızın kabloları çalındı. Artık yeter diyoruz. Belediyemizden bu konuda güvenlik sağlamasını istedik. Halen bir çözüm bulunamadı. Lütfen sesimizi duyun" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.