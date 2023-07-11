TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında uzun rotasyonunu Hırvat oyuncu Zeljko Sakic ile güçlendirdi.BURSA (İGFA) - 2023-2024 Sezonu için kadrosunu oluşturmaya devam eden TOFAŞ, bir takviye de uzun rotasyona gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, geçen sezon Litvanya temsilcisi Lietkabelis Panevėžys’de forma giyen Hırvat oyuncu Zeljko Sakic ile anlaşma sağladı.

Kariyerinde daha önce Dubrava Furnir, Zrinjski HT Mostar, HKK Siroki, Sutor Montegranaro, Lukoil Academic Sofia, BAXI Manresa, Cibona, U-BT Cluj Napoca, Zastal Zielona Góra, Movistar Estudiantes, Avtodor Saratov ve UNICS Kazan formaları giyen ve Hırvatistan Milli Takımı’nda da görev yapan Sakic, deneyimiyle yeni sezonda Bursa temsilcisine güç katacak.

2022-2023 Sezonunu Lietkabelis’te Litvanya Ligi’nde 32 maçta 7.2 sayı(%32.8 üçlük)-3.3 ribaund-1.4 asist; Eurocup’ta 6 maçta 11 sayı(%47.8 üçlük)-2.8 ribaund-2.3 asist ortalamalarıyla tamamlayan 1988 doğumlu ve 2.04 cm boyundaki Zeljko Sakic, uzun forvet (4) ve pivot (5) pozisyonlarında görev yapmaktadır.