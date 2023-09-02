Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Kütahya Belediyesi organizasyonuyla hayata geçirilen Benim Güzel Kütahyam projesi kapsamında şehrin güzelliklerini gezen 65 yaş ve üstü vatandaşları Hisar Kır Kahvesi’nde ağırladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin şehirde yaşayan 65 yaş ve üzeri yurttaşlar için hayata geçirdiği Benim Güzel Kütahyam projesi, onların yüreklerine dokunarak ve büyüyerek devam ediyor. Belediye, 65 yaş ve üzeri yurttaşlara şehrin öne çıkan güzellikleri olan Ağaçköy Restoran, Millet Bahçesi, Hisar Kalesi, Cafer Paşa Dârülkurrâsı ve Zafer Meydanı’nı gezdirerek unutulmaz bir gün yaşattı. Geziye katılan misafirleri Hisar Kır Kahvesi’nde ağırlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, kendileriyle sohbet ederek kendileri için özel hazırlanan hediyeleri yurttaşlara takdim etti.