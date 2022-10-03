MODEF EXPO 2022 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, yerli elektrikli araç TOGG ile açıklamada bulundu.

Hisarcıklıoğlu, "Artık geleneksel hale geldi. MODEF hem Türkiye’de hem dünyada mobilya pazarında kendisini kabul ettiren bir şehir İnegöl. Onu da fuarla herkese göstermek adına doğal bir şey yok. Bu vizyondan dolayı hem idarecilerimizi hem Ticaret ve Sanayi Odamızı kutluyorum. Allah razı olsun. Arabamızı da sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 29 Ekim’de Gemlik’te fabrikanın açılışını hep beraber yapacağız. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek. Dur bakalım daha fiyatı açıklanmadan o yüksek fiyat nereden çıktı." dedi.