Bursa'da Nilüfer Belediyesi iş birliği ile ‘Can Dostları İçin Frenle’ projesini hayata geçiren Hitachi Astemo, proje kapsamında binlerce sahipsiz durumdaki can dostunun tedavi sürecine destek olurken, farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerce öğrenciye eğitim verilmesine katkı sağladı.BURSA (İGFA) - Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası, sektör arenasında gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların yanında, sosyal sorumluluk alanında imzasını attığı başarılı projeleriyle de farkını ortaya koymaya devam ediyor.

Firma, Nilüfer Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Can Dostları İçin Frenle’ projesiyle, binlerce sokak hayvanının tedavi sürecine destek oldu ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla yüzlerce öğrenciye eğitim verilmesine katkı sağladı.

Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram, toplumsal fayda odaklı yaratıcı projeler geliştirerek farkındalık yaratmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi iş birliği ile ‘Can Dostları İçin Frenle’ projesine imza attıklarını ve bu konuda birbirinden değerli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bayram, “Can dostlarımızın daha sağlıklı koşullarda tedavi edilebilmesi ve hak ettikleri yaşama kavuşabilmesi içinNilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne medikal ürün desteğinde bulunduk. Ayrıca dünyamızı paylaştığımız can dostlarımızın varlığına ve her geçen gün kısıtlanan yaşam alanları konusuna dikkat çekmek amacıyla öğrencilerimizle de çalışmalar yaptık. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla ilköğretim okullarında eğitim verilmesine katkı sağladık.Sahipsiz sokak hayvanları konusunda farkındalığı artırmak, hayvanların refahını sağlamak, sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamanın kurallarını anlatmak, sokak hayvanlarını sahiplendirmek amacıyla verilen eğitimlerde, çocuklara hayvan sevgisi aşılanması ve sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamın kuvvetlendirilmesi hedeflendi” dedi.

Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ndeki kedi evini tıbbi cihazlarla donatarak, kedi kliniğine dönüştürdüklerini ifade eden Bayram, bu sayede hasta ve yaralı sahipsiz kedilerin donanımlı bir ortamda sağlıklarına yeniden kavuştuğunu kaydetti.

Can dostların hem kontrollü üremelerini sağlamak hem de kaza riskini minimuma indirmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerinidile getiren Bayram, “Projemiz kapsamında 24 eğitim kurumundan 844 ilköğretim öğrencisine eğitim verilmesine katkı sağladı. Toplam 3 bin 295 hayvanın tedavi sürecine doğrudan katkı sağladık. Sahipsiz sokak hayvanları konusundaki ilk kısa filmimizle 5 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştık. Kısacası bu konuda bilinçlendirdik, farkındalık yarattık, can dostlarımız için frenledik” diye konuştu.