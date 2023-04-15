TEM Otoyolu’nda hızını alamayan hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kamyonun dorsesinde taşıdığı asfalt kumları şarampole döküldü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii yanyol dönüşünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LZ 0530 plakalı kamyon şoförü seyir halindeyken dönüşte hızını alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri parçalayarak yan yatan kamyonun dorsesinde taşıdığı asfalt kumları şarampole döküldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şoför yaralı olarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.