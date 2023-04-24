Güven endeksi hizmet sektöründe yükselirken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri"ni açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 1,3 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları Nisan ayı tablosuna şöyle yansıdı: