Güven endeksi hizmet sektöründe yükselirken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri"ni açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 1,3 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları Nisan ayı tablosuna şöyle yansıdı: