Yıllarca hizmetçilik yaptığı evin sahibi olan Niyazi Üzmez'in ölümünden sonra Kalbiye Sağlam, DNA testiyle gerçek babası olduğunu kanıtladı. Sağlam, mahkemeye başvurarak babalık davasını açtı ve mahkeme, ölen iş adamının mal varlığına tedbir koydu. Bu süreç sonucunda Sağlam, 2 tuğla fabrikası ve 30 taşınmaz da dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyar liralık servete ortak oldu.

Tarihi gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Kalbiye Sağlam, yıllarca annesiyle birlikte Niyazi Üzmez'in evinde hizmetçi olarak çalışmış. Ancak DNA testiyle öz babası olduğunu kanıtlaması, hayatının büyük bir sürprizle değişmesine yol açtı. Niyazi Üzmez'in ölmeden önce gözyaşları içinde gerçeği itiraf etmesi, Sağlam'ın babalık davasını güçlendiren bir gelişme oldu.

Bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Sağlam, 2 tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığına mirasçı olarak kabul edildi. Ancak davanın açılması ve servete ortak olma süreci, hukuki prosedürlerle birlikte devam edecektir.

Öz babası Niyazi Üzmez'in geçmişte annesiyle başkasıyla evlendirdiği ve Sağlam'ın bu evlilikten doğan bir çocuk olarak kaydedildiği ortaya çıktı. Bu uzun süre gizli kalmış gerçek, Kalbiye Sağlam'ın hayatında büyük bir dönüm noktası olmuş ve aile mahkemesine başvurarak babalık davası açma kararı almıştı.

Turgutlu Aile Mahkemesi, Kalbiye Sağlam'ın babalık iddiasını ciddiye alarak tedbir kararı aldı ve Niyazi Üzmez'in mal varlığının durumu mahkeme süreci boyunca koruma altına alındı.