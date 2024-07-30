Bilecik’te köylü vatandaşın hobi amaçlı kurduğu 300 metrekarelik serada ürettiği domatesler herkesin ilgi odağı oluyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde bir vatandaş tarlasına kurduğu serada Bulgaristan’dan getirttiği tohumlarla domates yetiştirirken geçtiğimiz yıl ürettiği bin 738 gramlık domates rekorunu bu yıl 2 kiloluk domates olarak üretmeyi hedefliyor.

Serasında yetiştirdiği büyük domateslerle herkesin dikkatini çeken Mesut Kolay, ilk aldığı ürünleri gelecek yıla tohum olarak ayırdığını ifade edip, serasında hiçbir kimyasal gübre kullanmadığını söyledi.

Basında çıkan haberler sonrası serasını ve yetiştirdiği domatesleri birçok vatandaşın görmeye geldiğini söyleyen Mesut Kolay Bilecik çevresinde ata tohumundan üretilen domateslerin yetiştirilmesi için ve bölgede bu ürünün yaygınlaşması için herkese tohum ve fide desteği sağlayacağını vurguladı.