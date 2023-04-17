Kuraklığa değindiği filmi 'Çatlak' ile uluslararası birçok festivalden ödülle dönen ve son olarak geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nin Columbia Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Dünya Su Filmleri Festivali'nden de birincilik ödülü kazanan Antalya'dan Yönetmen Mahmut Taş, abdpost.com editörü Özlem Özgüt Yörekli'ye konuştu.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost / ABD (İGFA) - Aslında inşaat mühendisi olan ve aktif olarak mesleğini icra eden Mahmut Taş, çocukluktan beri içinde ukde kalan sinemaya sırf stresten kendisini uzak tutacak bir meşgale araken adım atmış. Ailesi sinema okumasına izin vermeyince inşaat mühendisi olmuş ve bu işin yoğun temposu ve stresi bir gün kendisini bir uğraş arayışına itince, çocukluktan beri arzuladığı bu alana amatörce filmler çekerek başlamış.

Bu süreç 2015 yılında başlamış ve şu an toplam 4 adet kısa metrajlı filmin hem senaryosunu yazmış, hem de yönetmenliğini yapmış.

Hatta ilk filminde de kendisi rol almış. İlk olarak kurslara katılarak bazı sertifikalar almış ama daha çok araştırma yaparak kendisini geliştirmiş.

Çektiği ilk filmi festivallere göndermek istediğinde çok olumsuz geri bildirimlerle karşılaşmış fakat bu durum Taş'ı yıldırmak yerine kamçılamış.

Hatalarını ve eksiklerini sorarak öğrenip, onları düzeltmeye çalışarak yoluna devam etmiş. Sonuç olarak da kuraklığı ele aldığı 3. filmi 'Çatlak', uluslararası festivallerde ödüle doymuyor. Antalya'da yaşayan Taş, şiddetli yağmurlarıyla bilinen şehrin son yıllarda aşırı kuraklık çekmesinden yola çıkarak bu konuyu işlemiş.

https://youtu.be/6cDrHzzKvXc

Antalya'da tamamen kuruyup çatlaklar oluşruran bir gölün üzerinde küçük kızını oynatarak çektiği bir film. Filmlerinde hep toplumsal konulara değinen Taş öncesinde, 2038 yılında dijital dünyaya hapsolmuş bir toplumu anlattığı 'E-Mutluluk' filmi ile de yaklaşık 15 festivalde gösterilmiş. Fakat asıl başarı 3. filmi Çatlak ile gelmiş.

Festivallere başvuru yapılan filmler belli kriterlere uygun görülürse jüri tarafından değerlendirilip onay alıyor ve o şekilde festivalde filmler yayınlanıyor.

Taş da Çatlak filmi ile 30'dan fazla önemli festivalde yer almış ve pek çoğundan da birincilik ödülüyle ayrılmış. Son olarak ABD'deki Columbia Üniversitesi'nin 'Dünya Su Filmleri Festivali'nden de birincilik ödülü aldı.

Taş'ın şimdiki hedefi ise uzun metrajlı bir film çekip o alanda ödüller kazanmak.