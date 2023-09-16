Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali "HobiFest 2023" heyecanı mobil kortejle başladı. Nostaljik araçlar, motosikletler ve off-road araçlarının yer aldığı mobil kortej şehrin sokaklarını renklendirdi.ANTALYA (İGFA) - HobiFest 2023 için geri sayım sürerken, HobiFest’in habercisi mobil kortej şehre enerji ve coşku getirdi. 16 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Cam Piramit alanında başlayacak Hobifest öncesinde düzenlenen kortej, kente festival heyecanı yaşattı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünden başlayan ve Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini dolaşan korteje klasik araçlar, motosikletler, off-road araçları ve birbirinden ilgi çekici hobi kulüpleri katıldı. Vatandaşlar renkli korteji cep telefonlarıyla kaydederek eğlenceli anları ölümsüzleştirdi.

Heyecan ve Adrenalin Dolu Festival

16-17 Eylül tarihlerinde Cam Piramit alanında gerçekleşecek festival, amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını bir araya getirecek. İki gün sürecek festivalde tanıtımlar, eğitimler, workshoplar, gösteriler, yarışmalar, söyleşi ve sunumlar olacak. Her yıl binlerce hobi ve macera tutkununu bir araya getiren festival bu yıl da onlarca doğa ve spor kulübünün katılımıyla gerçekleşecek renkli etkinliklerle misafirlerini ağırlayacak. Festivale bu yıl da AFAD, AKUT, JAK, THK, TEMA, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi kurumların katılımları olacak. HobiFest'in vazgeçilmezleri arasına giren ve beğeni toplayan klasik otomobil sergisi bu yıl yine otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.