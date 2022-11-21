İnegölspor Teknik Direktörü Taşkın Güngör ve Genel Sekreter Sedat Esadi, deplasmanda 2-0 kazandığımız Sivas Belediye Spor maçını değerlendirdiler.

Göngör’ün açıklamaları şu şekilde;

RAKİBİN PİSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KIRDIK VE FIRSAT VERMEDİK

“Hem puan olarak hem de psikoloji olarak her iki takım için de zor bir maçtı. Oyuna adeta bir ev sahibi takım gibi başladık ve golü erken bulduk. Buda bize avantaj sağladı. Rakibin de psikolojik üstünlüğünü kırdık ve fırsat vermedik. İlk yarıda oyuna tamamen hakimdik, pozisyon vermedik. İkinci yarı rakip biraz daha riske girmeye başladı. Özellikle 65. dakikadan sonra oyun git-gele döndü. Gol de yiyebilirdik, farklı da kazanabilirdik. İkinci golü de atınca tamamıyla oyunu kontrol etme noktasına geldik. Haftalardır aldığımız yenilgiler de oyuna yansıdı. Her şeye rağmen moral olarak, oyun olarak ve skor olarak memnun olduğumuz bir maçtı. Nefes aldık ama tabi ki yaramız iyileşmez. Bundan sonraki süreçte puanlar almamız gerekiyor.”

SAKATLIKLARIMIZ VAR OYUNA MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANIYORUZ

“İçerdeki sıkıntılarımız devam ediyor, sakatlığı devam eden futbolcularımız var. Yine oyun esnasında oyundan düşen arkadaşlarımız oluyor bunlara müdahale etmekte çok zorlanıyoruz. Mevkisel olarak kadro derinliğimiz dar. Bu da rakibe oyunsal üstünlükler sağlayabiliyor. Bu hafta Ersel ve Hamza aramıza katılabilir.”

PUANLAR ALMAMIZ GEREKİYOR

“Yine söylüyorum evet kazandık moralliyiz ama haddimizi bilerek önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız. Yaramız var ve iyileştirmek zorundayız. Puanlar almamız gerekiyor. İnşallah Amed maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecek.”

3 PUANI ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu adına vekaleten Sivas Belediye Spor maçına giden Genel Sekreter Sedat Esadi ise, “Zorlu Sivas deplasmanından 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Güzel bir galibiyet oldu. 6-7 tane oyuncumuzdan eksik müsabakaya çıktık. Malumunuz sakatlarımız çoktu. Sakatlarımızın da takıma dahil olması ile daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum. Teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. İnşallah bunun devamı gelir. Ayrıca Sivas deplasmanına gelerek takımlarına destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Biran olsun desteklerini esirgemediler. 3 puan taraftarlarımıza armağan olsun” diye konuştu.