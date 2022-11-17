İnegölspor Teknik Direktörü Taşkın Göngür, Çorum FK maçında genç futbolcuların onurlu bir mücadele sergilediklerini vurgulayarak, eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak Sivas deplasmanına 3 puan için gideceklerini söyledi.

İnegölspor, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenmanla sürdürdü. Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taşkın Güngör, Çorum maçına değinerek takımın olumlu anlamda geliştiğinin ve mücadele ettiğinin altını çizdi. Yapılacak transferlerle takımın peş peşe puanlar alacağını ifade eden Göngör, devre arasına kadar herkesin sabırla beklemesi gerektiğini belirtti.

Teknik Direktörümüz Taşkın Göngör ayrıca, taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederek sürecin altından hep birlikte kalkılabilmesi için desteğe devam etmeleri doğrultusunda çağrı yaptı.

Göngör’ün açıklamaları şu şekilde;

RAKİPLERİNE BOYUN EĞMEYEN BİR TAKIM VAR

“Elimizdeki kadroyla yoğun bir şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Altyapıdan başka arkadaşlar daha çağırdık. Maalesef çok sıkışık bir dönemdeyiz. Sakatlarımız çok bu da büyük bir dezavantaj. Çorum maçını sonuç olarak kaybettik ama biz geldikten sonra takımın oyun anlamında olumlu geliştiğini görüyorum. Yani oynayan, rakiplere boyun eğmeyen bir takım var. Bunu İnegöl halkı da gördü ve bundan dolayı tribünlerin takıma inanılmaz bir desteği var. İnegöl halkı bizim onlara neler verebileceğimizi biliyorlar, açık açık her şeyi de zaten ifade ediyoruz. İyiyi de kötüyü de söylüyoruz. Biz İnegölspor’un içindeyken de dışındayken de bu kulübe hizmet etmeye çalıştık.”

TAKIM KAZANMAYI DA ÖĞRENECEKTİR

“Evet süreç kötü gidiyor ama müdahale de edemiyoruz çünkü devre arası veya sezon başı değil. O nedenle elimizdeki arkadaşlarla devam edeceğiz. Şu an ben oyundan memnunum, oyundan memnun olmasan bende farklı davranırım. Oynayan takımdan ümit kesilmez. Takım oynamasını öğrendiyse kazanmasını da öğrenecektir. Arkadaşlarımızın gelmesiyle birlikte görecekler ki bu takım puanları peş peşe alacaktır. Bu yaşadığımız süreç bizi sıkıntıya sokuyor. Ben taraftarlarımızdan bizleri desteklemeye devam etmelerini özellikle istiyorum. Umarım mağlubiyete rağmen oyundan onlarda sıkılmamıştır gençlerimiz onurlu bir mücadele verdi. Onlar da bunu görüyor çünkü İnegöl taraftarı futbolu Türkiye’de en iyi bilen taraftarlardandır. Hep beraber bu sürecin altından kalkacağız, sabrı göstermek zorundayız.”

6 FUTBOLCU ARAMIZDA OLMAYACAK

“Bu hafta da 6 arkadaşımız aramızda olmayacak. Taktiksel anlamda zorluk çekiyoruz. Şartları en iyi şekilde kullanarak Sivas karşısına çıkacağız. Bu kadro da Sivas maçını çok rahat kaldırabilecek bir kadro. Gençler de bu fırsatı kullanacaktır. Çorum maçında gollerde belki bireysel hatalı davranışlar oldu onlar da normaldir. Genele baktığımız zaman oyun içinde iyi mücadele ettiler gençlerimize de zaman tanımak gerekiyor. Bugün belki zorunlu oynuyorlar ama kulübün geleceğine güzel oyuncular kazandıracağımıza inanıyorum. Her şerde bir hayır var diyoruz olumsuzlukların olumlu tarafını görmek istiyoruz. Sivas’a kesinlikle 3 puan için gideceğiz sonuç da inşallah umduğumuz gibi olur.”