TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz İnegölspor, ligin altıncı haftasında sahasında ağırladığı Isparta 32 Spor’u 2-0 mağlup etti.

Maç sonrasında Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, Başkan Yardımcısı Aziz Bolat, Basın Sözcüsü Ozan Can ve Teknik Direktör Şaban Yıldırım’dan önemli değerlendirmeler geldi.

İSTİKRARDAN YANAYIZ SAĞDUYULU OLALIM

“3 haftadır aldıkları mağlubiyetlerden sonra kritik bir maça çıktıklarını belirten İneglöspor Basın Sözcüsü Ozan Can, “Zaman zaman aksayan yönlerimiz vardı ama genel itibariyle başarılı bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. 2 gol net bir skor diyebiliriz ama gol sevinçlerini yaşayamadık. Yani tribünlerde ve sahalarda görmek istemediğimiz olaylar cereyan etti. Biz hocamızın yanındayız ve istikrardan yanayız. Biz taraftarlarımızdan sağduyulu olmalarını ve takıma destek olmalarını istiyoruz. Bu takım çok daha iyi yerlere gelecektir. Daha sezonun çok başındayız” dedi.

GALİBİYET OLMAYINCA TARAFTAR STRESE GİRDİ

Galibiyete ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kulüp Başkan Yardımcısı Aziz Bolat, “Bu galibiyetimizi bütün taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Biraz daha sabırlı olursak beklediğimiz anlar inşallah gelecek. 3 haftadır galibiyet olmayınca taraftarımız da strese girdi. İneglöspor taraftarıyla güzel” şeklinde konuştu.

NET SKORLA AYRILDIK

“Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise, “Öncelikle takımımızı tebrik ediyorum, güzel mücadele ettiler. 3 maçtır yenildiğimiz için takımımızın, bizlerin ve teknik heyetin üzerinde gerginlik vardı. Biz bu hafta galibiyete odaklanıp iyi hazırlanmıştık. Net skorla maçtan ayrıldık bu yönden mutluyuz. Taraftarlarımıza da verdikleri destekten dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Bizim kulübümüz 1984 yılında kuruldu. O yıldan bu yana İnegölspor taraftarı gerek iç sahada gerek dış sahada hiçbir zaman takımını yalnız bırakmadı. Taraftarımız haklı olarak 3 haftanın gerginliğinden bir reaksiyon verdi. Teknik heyetimizde yine gerginlikten istem dışı tepki verdi. Biz bunları gerek teknik ekibimizle gerek taraftarımızla görüşüp orta yolu buluruz. İnegöl şehri ve taraftarı her zaman kulübüne sahip çıkmıştır çıkmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

SEZON BAŞLARI ZORDUR TARAFTARIMIZ BİZE DESTEK VERSİN

Sözlerine taraftardan özür dileyerek başlayan Teknik Direktör Şaban Yıldırım, “Çıkış noktam haklı da olsa daha dirayetli ve profesyonel tavır sergilemem gerekiyordu. Şunu söylemek istiyorum, daha maçın 60. Dakikası ilk yarı 3 -4 tane net pozisyonumuz var. 15-20 dakika krize girdiğimiz dakikalar. Bu dakikalarda taraftarımızdan beklediğimiz takıma destek olmaları. Sezon başları zordur. Hem bize zaman versinler hem de biraz anlayışlı olsunlar. Ben sorumluluğu zaten alıyorum. Hafta içi de açıklama yaptım. Takım iyi oynadığı zaman da kötü oynadığı zaman da sorumlusu benim. Ben sorumluluğu aldım ama sanırım bu atlandı. Taraftarımız tabi ki protesto edebilir ama maçın sonuna doğru etmesi iyi olur. Yani 85. Dakikadan sonra yapsınlar. 60. Dakikada yapmasınlar çünkü takımın desteğe ihtiyaç var. Gergin bir gündü ben yine kendi adıma özür diliyorum konuyu bu şekilde kapatalım” dedi.