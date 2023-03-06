İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, deplasmanda 0-0 berabere kaldığımız Isparta 32 Spor maçını değerlendirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, ligin 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Isparta 32 Spor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrasında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Bahaddin Güneş şu ifadeleri kullandı;

DEPLASMANDA KAZANILAN HER PUAN ÇOK ÖNEMLİ

“Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra lige uzun bir ara verilmişti ve bu aradan sonra ilk maçımızı deplasmanda gerçekten iyi bir takıma karşı oynadık. Zorluk derecesi çok yüksek bir maçtı ve her ne kadar 3 puan için buraya gelmiş olsakta 1 puanı alıp dönüyoruz. Deplasmanda kazanılan her puan çok önemlidir ve biz de üst üste olan son iki deplasman maçında hiç gol yemeden 4 puan kazandık.”

TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

“Önümüzdeki süreçte daha iyi hazırlanıp daha çok çalışarak başarıya ulaşacağımızdan taraftarımızın ve camiamızın şüphesi olmasın. Bugün ortaya koydukları mücadeleden dolayı evlatlarımı kutluyorum ayrıca bu yağmurlu havada bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.”