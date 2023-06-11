Erasmus programı çerçevesinde Kocaeli’ye gelen Hollandalı öğrenciler Türk mutfağının inceliklerini öğreniyor.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrencinin Türkiye’ye gelmesine imkan sağlayan Erasmus programı, Hollandalı öğrencilere Türk mutfağının kapıları açtı. Hollanda’nın Schiedam şehrinde bulunan Lentiz Life College gastronomi öğrencileri Kocaeli’ye gelerek Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’ye bağlı Maide Kafe ve Restoran’da staj yapmaya başladı. İki hafta boyunca eğitim alacak 12 öğrenci ilk günden pide ve kebap yapmaya başladı.

“Fıstıklı sütlacı ve baklavayı seviyorum”

Türk mutfağını çok sevdiğini söyleyen öğrencilerden Manouck van der Plaat, “Türkiye’de staj programı olacağını duyduğumda hemen başvurdum. Çünkü kolay kolay elde edemeyeceğim bir deneyim olacağını düşündüm. Burada ortam çok güzel. En çok küçük kaselerdeki fıstıklı sütlacı ve baklavayı seviyorum” dedi.