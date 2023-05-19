Türkiye’nin ev tekstili liderlerinden Zorlu Tekstil, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Hometex Fuarı’nda sergilediği, birbirinden göz alıcı ve yenilikçi ürünleriyle fuarın en çok ziyaret edilen standlarından birisi oldu.BURSA (İGFA) - Ev tekstili ürünleri ve polyester iplik üretiminde Avrupa’nın en büyük entegre üreticisi olan Zorlu Tekstil, 20 Mayıs'a kadar devam edecek İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Hometex Fuarı’nda yenilikçi ev tekstili ve lisanslı ürünleriyle dikkat çekti.

Sürdürülebilir bir dünya hedefiyle sunduğu ürün ve çözümleriyle büyümeye devam eden Zorlu Tekstil, hayata geçirdiği projelerle de aynı zamanda sektöre ilham oluyor. Teknolojiyi yenilikçilikle birleştirerek, ileri seviyede müşteri memnuniyeti elde etmeyi hedeflerken, sürekli genişlettiği ürün gamı ve yüksek kalitesiyle her zaman müşterilerinin ilk tercihi olmak için çalışıyor.

Perdeden nevresime, yatak örtüsünden havlu ve lisanslı ürünlere kadar uzanan geniş ürün yelpazesini Hometex Fuar’ında müşterileriyle buluşturan Zorlu Tekstil, yatak tekstili ve banyo tekstilini kapsayan natural dreams, bamboo dreams, lovely dreams koleksiyonları ile ziyaretçilerin beğenisini topladı. Zorlu Tekstil fuarda ayrıca farklı yeni kalitelerde uyku seti koleksiyonlarını da tanıttı. Fuarda en çok ilgi gören ürünlerden biri olan perde tarafında Nouvelle koleksiyonu daha Premium segment olarak ilk defa hazırlandı. Kombinlenebilir üst segment perde koleksiyonu olarak konumlanan bu seride, ambalajdan kataloğa kadar birçok yenilik eklendi. Taç Collection ise, yeni desenleri ile fuarda ilgi gördü.