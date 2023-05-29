Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) Genel Başkanı Mehmet Şahin, bir basın açıklaması ile, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Şahin, kutlama mesajında Alevilerin 3 önemli talebini de dile getirdi.ANKARA (İGFA) - Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) Genel Başkanı Mehmet Şahin, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayan bir basın açıklaması yayımladı.

Horasan ERFED Genel Başkanı Şahin, “Milletimiz her zamanki gibi, sağduyu ve barış içerisinde önümüzdeki 5 yıllık için siyasi yönetimi seçmiş bulunmaktadır.” ifadelerini kullandığı basın açıklamasında, “Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) olarak, Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyoruz.” dedi.

Türkiye'ye karşı organize edilen küresel saldırının “Çanakkale ruhu ile bertaraf edilmesini Hakk'tan niyaz ediyoruz” şeklinde devam eden basın açıklamasında, “Ülkemizin toplumsal barışının sağlanmasının en önemli unsurlarından birisinin inanç barışını sağlamak olduğu kanaatimizden hareketle, Aleviler adına üstümüze düşen tüm görevlere talip olduğumuzu ifade etmek isteriz.” ifadelerine yer verildi.

Horasan ERFED Genel Başkanı Şahin, basın açıklamasında devamla, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın “varlığının yasa ile perçinlenmesi ve görev tanımının genişletilerek müstakil ve etkin bir” Başkanlık oluşturulması, “Alevi öğrencilerimizin inanç eğitimine yönelik seçeneklerin seçmeli dersler arasına alınması” ve “Alevi inançlı yurttaşlarımıza yönelik radyo ve TV kanallarını TRT’nin yayına” sokulması taleplerini ifade etti.