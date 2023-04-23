Yılda 11 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren ve toplamda 91 bin kişiyi istihdam eden serbest bölgeler, Türkiye’ye daha çok doğrudan yatırım çekmek amacıyla Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) çatışı altında güçlerini birleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki 19 serbest bölgenin de temsil edildiği SEBKİDER’in, 14 Nisan tarihinde Ankara’daki dernek merkezinde gerçekleşen ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) Genel Müdürü Yusuf Kılınç seçildi. Avrupa Serbest Bölge Kur. İşl. A.Ş. (ASB) Genel Müdürü Tarkan Değirmenci Başkan Vekili, İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Kur. İşl. A.Ş.(İSBİ) Genel Müdürü Ergenekon Küçük Genel Sekreter, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Kur. İşl. A.Ş.(DESBAŞ) Genel Müdürü Hakan Ceylan Sayman ve Adana Yumurtalık Serbest Bölge Kur. İşl. A.Ş. (TAYSEB) Genel Müdürü Yusuf Dinçsoy da üye olarak görev üstlenerek SEBKİDER Yönetim Kurulu’nu oluşturdular. Derneğin Denetim Kurulu’nda ise Mersin Serbest Bölge Kur. İşl. A.Ş. (MESBAŞ) Genel Müdürü Edvar Mum, İstanbul Trakya Serbest Bölge Kur. İşl. A.Ş. (İSBAŞ) Satış ve Pazarlama Müdürü Selen Kermen ve Samsun Serbest Bölge Kur. İşl. A.Ş. (SASBAŞ) Genel Müdürü Ercüment Karaca görev üstlendi.

Türkiye’de bulunan serbest bölge kurucu ve işletici temsilcilerinin derneklerine üye olduğunu belirten SEBKİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç, hedeflerinin ülke ekonomisinin ihracat, istihdam ve üretim ayağında güçlü bir dinamo görevi gören serbest bölgeleri daha da geliştirmek ve Türkiye’ye daha çok doğrudan yatırımcı çekmek olduğunu kaydetti. Serbest bölge işleticileri arasında sağlanan bu güç birliğinin bu hedefe ulaşmak konusunda ellerini güçlendirdiğini ifade eden Kılınç, SEBKİDER’in Türkiye’nin serbest bölgeler konusundaki bilgi birikimlerini ve deneyimini yurtdışındaki çeşitli organizasyonlarda da temsil edeceğini, bu konuda TOBB Serbest Bölgeler Meclisi ile ortak projeler geliştirerek uluslararası platformlarda Türkiye serbest bölgelerini çok daha iyi tanıtacaklarını vurguladı. Yusuf Kılınç, şunları söyledi:

“ Dernekleşmenin sağladığı güç birliği, serbest bölgelere daha çok doğrudan yabancı yatırımcıyı çekmek için daha etkili tanıtım faaliyetleri düzenlememizi sağlayacaktır. Dünyada en iyi serbest bölge modellerinin araştırılması ve başarılı uygulamaların ülkemizdeki uygulamalara uyarlanması, aynı zamanda bizdeki örnek uygulamaların da tanıtımının yapılması gibi çalışmalarımızı yoğunlaştıracak bir STK platformu kazanmış olduk. Doğrudan yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisinin artması, mevcut serbest bölgelerimizde daha fazla ekonomik değer üretilmesini sağlayacaktır.”

EKONOMİYE KATKI ARTACAK

Başkan Kılınç, Türkiye’de bulunan 19 serbest bölgede 2022 yılında 32 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştiğini ve bunun 11 milyarlık bölümünü ihracat gelirlerinden oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “ Tüm serbest bölgelerde istihdam sayısı 91 bin kişiyi geçmiş durumda. SEBKİDER ortak platformumuz üzerinden gerçekleştireceğimiz çalışmalar sonucunda serbest bölgelerin istihdam, üretim ve ihracat konularında Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır. Derneğimiz aynı zamanda diğer STK’larla da işbirlikleri kurarak, toplumsal gelişmelere ve sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı koyacaktır. Bir başka amacımız da tüm serbest bölgelerin ortak konularda birlikte hareketini sağlayacak bir bütünsellik sağlamaktır. Bu güç birliği aynı zamanda serbest bölgelerdeki yatırımcılara sunulan hizmet kalitesini arttıracak işbirlikleri yapmamızı da olanaklı kılacaktır. Bölgelerimizdeki yatırımcıların günün ihtiyaçlarına uygun olarak en iyi hizmetlerden yararlanmaları ve rekabetçi avantajlar kazanmaları için ortak akılla çözümler üreteceğiz. SEBKİDER ile sektörümüz aynı zamanda Ticaret Bakanlığı, sanayi odaları ve tüm ekonomik ve sosyal yapılarla koordinasyonunu sağlayacak kurumsal bir yapıya kavuşmuş oldu. Yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşmış birçok serbest bölgelerimizde gelişme alanlarının hayata geçmesi, yeni serbest bölgelerin ekonomiye kazandırılması ve yatırımların artması gibi acil çözüm bekleyen konular bulunuyor. Derneğimiz bu süreçlerin hızlandırılması konusunda da aktif rol oynayacaktır. ”