Görev sürelerini tamamlayan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve savcıların isim listelerinden oluşan HSK kararları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı, kurul kararlarını bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Söz konusu kararlarda birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet Başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listeler yer aldı.

Listede 84 hakim, 58 savcı ve 15 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

Sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK karar listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.