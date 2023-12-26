HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Genel Kurul'da dile getirdiği 'özerklik' önerisine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sert bir tepki geldi. Bakan Tunç, Yapıcıoğlu'nun önerisinin "tartışılması mümkün değil" olduğunu belirtti.

Yapıcıoğlu, TBMM Genel Kurul'undaki konuşmasında, "Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir" dedi. Ancak Adalet Bakanı Tunç, değiştirilemez maddelerin tartışılmasının söz konusu olamayacağını vurgulayarak, "Böyle bir şey söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Bakan Tunç'un açıklamalarında, milletvekillerinin devletin yanında durması gerektiğini belirterek, terörle mücadele konusunda destek olmayanların yargıya taşınabileceğini söyledi. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcı olduğunu ve terörle ilgili dosyaların çoğunun dokunulmazlık dosyaları olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, farklı bir konuya da değinerek, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza hakkında bilgi verdi. Araç sürücüsünün asli kusurlu olduğunu belirten Tunç, vatandaşın hukukunun korunacağını ifade etti. Ayrıca, kazaya neden olan şahsın yakın zamanda ifade vermek üzere Türkiye'ye gelebileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.