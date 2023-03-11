2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıklayan HÜDA PAR,sonrasında basın açıklamasında parti programını açıkladı.

HÜDA PAR'ın parti programı şu şekilde;

Seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan HÜDAPAR'ın parti programı şu şekilde;

- Eyalet sistemi ve özerklik federasyon tartışılabilmelidir.

- Şeyh Said'in yakınlarından özür dilenmelidir.

- 'Ne mutlu Türküm diyene' yazısı silinmelidir.

Cumhur İttifakı'na katılan Hüda Par'ın Eğitim Programı:

- Kur'an-ı Kerim, Arapça, hadis, ilmihal ve siyer dersleri ilköğretim birinci sınıftan itibaren ders olarak okutulmalıdır.

- Zorunlu karma eğitimden vazgeçilmeli, isteyen aileler çocuklarını yüksek öğrenim dâhil eğitimin her kademesinde erkek veya kız okullarında okutabilmelidir.



- Eski medreselerimiz restore edilip onarılmalı, medrese eğitiminde geçen süre zorunlu eğitim süresinden sayılmalıdır.