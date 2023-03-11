2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıklayan HÜDA PAR,sonrasında basın açıklamasında parti programını açıkladı.
HÜDA PAR'ın parti programı şu şekilde;
Seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan HÜDAPAR'ın parti programı şu şekilde;
- Eyalet sistemi ve özerklik federasyon tartışılabilmelidir.
- Şeyh Said'in yakınlarından özür dilenmelidir.
- 'Ne mutlu Türküm diyene' yazısı silinmelidir.
Cumhur İttifakı'na katılan Hüda Par'ın Eğitim Programı:
- Kur'an-ı Kerim, Arapça, hadis, ilmihal ve siyer dersleri ilköğretim birinci sınıftan itibaren ders olarak okutulmalıdır.
- Zorunlu karma eğitimden vazgeçilmeli, isteyen aileler çocuklarını yüksek öğrenim dâhil eğitimin her kademesinde erkek veya kız okullarında okutabilmelidir.
- Eski medreselerimiz restore edilip onarılmalı, medrese eğitiminde geçen süre zorunlu eğitim süresinden sayılmalıdır.