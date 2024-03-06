Hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."