Van'da 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Haberi, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından duyurdu.
"Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok" diyerek paylaşımda bulunan Bakanlık, "Çaldıran/Van hudut hattında “Teslim ol!” çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi. Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerini kullandı.