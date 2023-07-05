Kocaeli’deki hazırlık maçında Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı 4-3 mağlup eden Hull City’de Teknik Direktör Liam Rosenior, transferle ilgili, “Peşinde olduğumuz oyuncular var. Sol bek arıyoruz. İstediğimiz oyuncu da belli. Yakın zamanda sonuçlanacak. Dikkatli çalışıp doğru oyuncuyu seçmek çok önemli” dedi.

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior ilk yarıda 3-0 geriye düşüp 90 dakika sonunda 4-3 galibiyet elde ettikleri Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Rosenior, “Sonuçtan ziyade süreç çok önemliydi. İlk hazırlık maçımız için Galatasaray’dan den daha iyi rakip seçmemiz zordu. İlk yarı istediğimiz gibi gitmedi. Sonra oyuncular birbirine destek ve güç verdi. İkinci yarıya daha güçlü çıktık ve istediğimiz sonucu aldık. Aslında Acun Bey ‘Galatasaray gibi güçlü takımla hazırlık maçı yapmak istediğinizden emin misiniz?’ diye sormuştu. Yapmak istedim. Burada 6 gün takımla kamp yaptık. Kazandığımızda çok büyük kutlama yapmak istemiyorum. Önemli olan takımı daha güçlü hale getirebilmek. Şu anda takımdaki oyunculardan gayet mutluyum. Çok güzel kamp geçiriyoruz. Oyuncularım sezon öncesi en zor kampı geçirdiklerini söylüyorlar. Buradan sonra Hatayspor maçımız da var. Fitness seviyelerimizi yükseltip yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Sol bek arıyoruz. İsim belli. Sonuçlanmak üzere”

Transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalar da yapan Rosenior, “Transfer dönemi kapanmak üzere. Peşinde olduğumuz oyuncular var. Sol bek arıyoruz. İstediğimiz oyuncu da belli. Yakın zamanda sonuçlanacak. Dikkatli çalışıp doğru oyuncuyu seçmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Kocaelispor ile hazırlık maçı yapmak isteriz”

Kocaeli şehrini, stadını nasıl bulduğu ve Kocaelispor ile de hazırlık maçı yapmak isteyip istemeyeceğinin sorulması üzerine 38 yaşındaki teknik adam, “Kesinlikle böyle bir şey yapmak isterim. İnanılmaz stat. Tesisler de bizim için harikaydı. Çok memnun kaldık. Oyuncular stada ilk çıktıklarında şaşkınlık içindeydi. Atmosfer çok güzeldi. Kocaeli halkı da, Türk halkı da bize çok iyi davrandı. Acun Bey de bizi her zaman buraya getirmek istiyor. Hatayspor ile de oynayacağız. Oradaki acıyı biz de hissettik” şeklinde konuştu.