Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde anneler ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kadir Has Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Büyükşehir Belediyesi Anneler Günü Etkinliği’ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Ayşe Böhürler, Hüseyin Okandan, Emine Timuçin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, şehit anneleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

“ANA GİBİ YAR, KAYSERİ GİBİ DİYAR OLMAZ”

Programda konuşan Bakan Akar, katılımcıların Anneler Günü’nü tebrik ederek, “Ana gibi yar, Kayseri gibi diyar olmaz diyoruz. Kayserili olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Bu vesileyle 14 Mayıs Anneler Günü’nüzü kutluyorum” dedi.

Bakan Akar, şehit annelerinin şeref konuğu olarak ağırlandığını kaydederek, “Annelere saygımız sonsuz. Tabi şeref konuğumuz şehitlerimizin anneleri burada. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygılarımızı şükranlarımızı sunuyoruz. Hayatını kaybeden şehitlerimiz var, onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Annelerine babalarına sabır diliyoruz. Şehitlerimizin tek damla kanını dahi yerde bırakmadık, bırakmayacağız” diye konuştu.

Annelerin çocuk yetiştirmedeki etkisine de dikkat çeken Akar, çocuklara milli ve manevi duyguların aşılanması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Bu neslin yetişmesinde en önemli okul ana kucağı. Çocuklarımıza sahip olacağız, vatan, millet, bayrak sevgisi vereceğiz. Vatan, millet sevgisi, bayrak sevgisi, öncesinde de Allah’tan korkacak, kulundan utanacak çocuklarımız. Bunu vermemiz lazım. Annelerin şerefi çok yüksek, cennet annelerin ayaklarının altında fakat sorumluluk çok büyük, bunu yerine getirmek lazım. Şehit annelerimiz başımızın tacıdır, onlara güç, kuvvet ve sabır diliyorum.”

TÜRK BAYRAKLARI İLE KARŞILANDI

Bakan Akar, anneler tarafından Türk bayrakları ile karşılanırken, annelerin büyük coşku ve sevgisiyle karşılaşan Akar’a, anneler ‘Kayseri, sizinle gurur duyuyor’ sloganları attı. Başkan Büyükkılıç da “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın teşrifleriyle Büyükşehir Belediyemiz tarafından başımızın tacı annelerimiz için hazırlanan Anneler Günü Programı’nda, vefakâr anneler ile bir araya geldik” dedi.

Büyükkılıç, Anneler Günü’nü kutlayarak, “Geleceğin teminatı olan yavrularımızı büyüten biricik annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlıklı ömürler diliyoruz” diye konuştu.