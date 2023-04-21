Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pazar günü Arifiye’de üretilen ilk millî muharebe tankımız Altay’ı alacağız" dedi.HATAY (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8’inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar başkanlığında TSK Komuta Kademesi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyindekilerin yanı sıra sınır hattında görevli birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısı düzenlendi.

Toplantıya personelin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başlayan Bakan Akar, son dönemde yerli ve millî savunma sanayide sağlanan gelişmelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının daha da arttığını belirtti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni “amiral gemisi” TCG ANADOLU’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini, İMECE uydu sisteminin başarıyla yörüngesine fırlatıldığını anımsatan Bakan Akar, “Pazar günü Arifiye’de üretilen ilk millî muharebe tankımız Altay’ı alacağız. Bu da bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak. Savunma sanayideki çalışmalarımızın devamı gelecek. Bunların yanı sıra millî muharip uçağımızı uçurmak için mühendislerimiz, işçilerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İHA/SİHA, Kızılelma da savunma sanayideki çalışmaların içinde. Bu alanda ciddi bir atılım, gelişme, mücadele var. İnşallah çalışmalarımızı sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarını yerli ve millî üretebilecek kapasiteye ulaşacağız.” açıklamalarında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelesinin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, “Bütün göstergelere göre işin sonuna doğru geliyor gibiyiz. Hiçbir şekilde rehavet, şımarıklık, dikkatsizlik yok. Hassasiyetten ödün vermeyecek, aynı ciddiyet, samimiyet ve dikkatle baskıyı sürdüreceğiz.” dedi.

Bakan Akar, 40 yıldır başına musallat olan terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını belirterek, “Son bir hafta içinde 12’si Suriye’nin, 6’sı ise Irak’ın kuzeyinde olmak üzere 18 terörist etkisiz hâle getirildi.” diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI GEÇTİK

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin “kale” olarak gördüğü, ‘girilemez’ diye nitelendirdiği Çemçö adı verilen bölgenin kontrol altına alınmasından dolayı personeli kutlayan Bakan Akar, “Bu önemli bir gelişmeydi. Bu aşamayı da geçtik. Kararlıkla mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

Tüm başarılarda asıl paya sahip olarak nitelendirdiği şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Bakan Akar, sözlerinin sonunda son dönemdeki başarılı çalışmaları ve büyük fedakârlıkla görevlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının Ramazan Bayramı’nı bir kez daha kutladı.

Bakan Akar daha sonra tören alanına geçerek 8’inci Komando Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaştı.

6 Şubat’taki depremlerden etkilenmesine rağmen hemen vatandaşın yanına, yardımına koşan Mehmetçiğin bayramını kutlayan Bakan Akar, buruk bir bayram yaşadıklarını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Bakan Akar, “Yaraların sarılması konusunda siz kahraman Mehmetçiğin ilk andan itibaren fedakârca çalışmaları çok önemliydi.” dedi.

“Asrın felaketi” olarak nitelendiren depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanların, ilgili kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu aktaran Bakan Akar, yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

İstiklal Marşı’nın okunduğu, şehitlerle depremde hayatını kaybeden vatandaşların saygı duruşuyla anıldığı törenin sonunda Bakan Akar, personelin tek tek Ramazan Bayramı’nı kutladı.