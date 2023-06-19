Gebze Belediyesi’nin 28.’sini düzenlediği geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri bu yıl da 750 pehlivanın katılımı ile gerçekleşti. Güreşlerin finalinde kazanan; Ali İhsan Batmaz’ı mağlup eden Nedim Gürel oldu. BaşpehlivanKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen yağlı güreş müsabakalarının 28.’si Başkan Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Hünkar Çayırı’nda düzenlendi.

750 pehlivan ve 42 başpehlivanın katılımıyla minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste büyük, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş pehlivanlık kategorilerinde düzenlenen ve tüm gün süren müsabakalarda pehlivanlar kıyasıya mücadele etti.Gebze Belediyesi, programa katılmak isteyen güreş severler için mahalle muhtarlıklarından otobüs seferleri düzenlendi.

Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Göreve geldiğimizde 7 bin 500 gencimizin spor altyapısı vardı. Bugün ise 60 bin gencimizin spor yapma imkanı mevcut. Bundan sonraki yolumuzda da rotamız belli hep beraber neslimizi koruyacağız, insanımızı ihya edeceğiz. Tekrar teşrif edip geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

750 pehlivanın er meydanında verdiği mücadelenin kazananı Nedim Gürel olurken Gürel’e başpehlivanlık kupasını ise Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.