’4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvan hakları, refahı ve doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çeken Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunarken doğa ve çevre dostu uygulamaları ile de öne çıkıyor. Göçmen kuşların elektrik hatlarından zarar görmemesi için çok sayıda projeyi hayata geçiren kurum, hurda armatür başlıklarını da sokak hayvanları için mama ve su kabına dönüştürüyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde 2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde doğa ve çevre dostu uygulamaları ile öne çıkıyor. Hayvan haklarının korunması, refahı ve doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik pek çok projeyi devreye aldıklarını belirten TREDAŞ Genel Müdürü Reşat Bilgili, “Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü aynı dünyayı paylaştığımız doğadaki dostlarımızın sesini duyurmak, toplumsal bir farkındalık oluşturmak için çok değerli buluyorum. TREDAŞ olarak hizmet bölgemizde kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunarken doğadaki dostlarımızın korunmasına yönelik çalışmalara ağırlık veriyor, enerji hatlarından zarar görmemesi için gerekli tüm önlemleri almaya çalışıyoruz. TREDAŞ Ailesi olarak ekosistemimizin ayrılmaz parçası olan hayvanlarımızı korumayı sadece doğal dengenin sürdürülmesi açısından değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Göçmen kuşlar için güvenli güzergah oluşturuldu

Bu alanda yaptıkları çalışmaları da paylaşan Bilgili, sözlerine şöyle devam etti:

“2021-2023 yılları arasında yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla 15 bin direkte kuşkonmaz montajı, 6 bin 759 direkte iletken izolasyonu ve 5 bin 450 direkte izolatör izolasyonu yaptık. 2016 yılından bu yana şebekemize özel olarak hazırlanan ’Kuş Koruma Planı’ ile de göçmen kuşların yanı sıra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan akkuyruklu kartal, puhu, alaca baykuş, küçük kerkenez, turna, küçük karabatak, ötücü kuğu ve yalıçapkını gibi türlerin korunmasına destek oluyoruz. Enerji nakil hatlarında yapılan keşifler doğrultusunda bugüne kadar en uygun göç güzergâhlarına 602 adet leylek yuvası montajı yaptık. Yıl sonuna kadar 200 yeni leylek yuvası ile birlikte bu sayıyı 800’ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Bu arada sahada kuşların üreme dönemlerinde herhangi bir çalışma yapmamaya özen gösteriyoruz."

Hurda armatürler, sokak hayvanları için hayatı aydınlatıyor

Bu arada TREDAŞ olarak geçen yıl devreye aldıkları “Enerjimiz Küçük Dostlarımız Projesi”nin de devam ettiğini kaydeden Bilgili, "Çalışanlarımızın önerisi ile bünyemizde kullanım ömrünü tamamlamış, yanmayan ve atık olarak ayrılan armatür başlıklarının sokak hayvanları için kullanmak üzere bir proje geliştirdik. Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bulunan atık malzemeleri tespit ederek, aydınlatma başlıklarının sokak hayvanlarına zarar verebilecek, vida, armatür ve tel gibi maddelerinden ayrıştırılması sağlandı. Şirketimizin depolarında bulunan hurda armatür başlıkları, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kullanılarak sokak hayvanlarına destek projesine dönüştü. Bu çerçevede şimdiye kadar üç yüzü aşkın armatür başlığını mama ve su kabı olarak Trakya’nın çeşitli noktalarına konumlandıran arkadaşlarımız küçük dostlarımızın yanında olmaya devam ediyor" dedi.