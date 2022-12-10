İnegöl de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil koruma tellerine çarptı, sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Batuhan Kılıç(22) yönetimindeki 16 CED 35 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolu ortasındaki orta refüje çıkan araç, koruma tellerine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.