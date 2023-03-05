

Orhaniye mahallesi Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete altgeçtine çarpan otomobil hurdaya döndü. 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 Orhaniye mahallesi Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete altgeçtinde meydana geldi. Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinden Orhaniye mahallesine seyir halinde olan depremzede sürücü İlker Kepek(18) yönetimindeki 46 AEU 412 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Altgeçitin bariyerlerine çarpan araç savruldu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Mahmutcan G.(16) yaralandı. Yaralanan gençler, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.