Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan İnegöl istikametine gelmekte olan sürücü 38 yaşındaki Ümit Karagöz’ün yönetimindeki 16 CVM 97 plakalı özel otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki bariyerlere çarpan, ardından takla atarak, duble yolun ortasındaki yağmur suyu kanalına düşen özel otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Ümit Karagöz, büyük şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Yoldan geçen diğer sürücüler tarafında araçtan çıkartılan Ümit Karagöz, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak, buradaki işlemler sonucunda tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili gerekli tahkikatın sürdüğü belirtildi.