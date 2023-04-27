Bilecik Hürriyet Sağlık Sendikası İl Başkanı Özcan Mutluer memur maaşlarına ek zam yapılması gerektiğini açıkladı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Memur maaşlarının yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında sürekli eridiğini kaydeden Hürriyet Sağlık Sendikası Bilecik İl Başkanı Özcan Mutluer, eskiden bir memurun emekliliğinde ikramiyesi ile 1 daire alınabildiğini ancak şimdi o dairenin sadece 1 odasının alınabileceğini söyledi.

Maaşlara yapılan zam miktarları değerini çok çabuk kaybettiğini öne süren Mutluer, "Artık ev-araba almak hayal oldu. Memur kesimi çocuğunu okutmakta sıkıntı çektiği gibi, çocuğuna düğün yapması da neredeyse imkansız hale geldi" dedi.

Kamu işçilerine 1 Mayıs'ta verileceği belirtilen zam miktarının sevindirici olduğunu ifade eden Mutluer, "1 Mayıs İşçi Bayramı olarak kutlanıyor. Kamu işçilerine medyada ifade edilen miktarlarda zam yapılması işçiler adına çifte bayram coşkusu yaşatacaktır. Biz memurlar olarak işçilere verilecek zammı takdirle karşılıyoruz. Bizim arzumuz, 1 Mayıs günü işçilerle birlikte memurlara da ek zam verilmesidir. Seçimden önce verilecek ek zam memurların bir nebze olsun nefes almasını sağlayacaktır. Memura ek zam ihtiyaçtır ve kaçınılmazdır" diye konuştu.

İşçi sendikalarının işçileri masada "temsil" ettiğini, Memur Sen'in ise memuru masada "Teslim" ettiğini de anımsatan Özcan Mutluer, Ocak ayındaki yüzde 30 zammın eriyip bittiğini belirterek, "Memur maaşları alım gücünü kaybetti. Hastanede görevli bir temizlik işçisi yakında memurlardan daha yüksek gelire sahip olacak. Memur Sen hayatın gerçekliği ve enflasyonun yüksekliğini hesap edemediği için masada memuru memnun edecek maaş iyileştirmesini elde edemiyor. Memur arkadaşlarımızı bu sebeplerden dolayı yetkili sendikadan istifa etmeye davet ediyorum. Tepkinizi ortaya koymanız halinde sesiniz duyulur olacaktır" diye konuştu.