Bursa Hürriyetçi Eğitimsen 2 No' lu şube başkanı Selahattin Gürses ve Hürriyetçi Eğitimsen Genel Başkan yardımcısı Erol Usta'nın katılımıyla gerçekleşen piknikte Hürriyetçi Eğitimsenli İnegöllü öğretmenler ve aileleri doğa harikası Domaniç 'inTopuk Yaylası'nda çok güzel zaman geçirdiler.

İnegöl Hürriyetçi EğitimsenTemsilcisi Turan Gökçek pikniğin sonunda katılımlarından dolayı öğretmen arkadaşlarına teşekkür ederek "Hürriyet gülümsetir ve sizleri gülümsetmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Kaynak: Bülten