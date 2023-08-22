Pişmaniyenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla Kocaeli’de düzenlenecek 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali’nde Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.

Geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle uluslararası boyut kazanacak olan 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali, 25-26-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Yerel pişmaniye üreticilerinin ürünlerini tanıtma fırsatı bulacağı festival, konserlerle taçlanacak. Festivalde ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici İzmitlilerle buluşacak. Hüsnü Şenlendirici konseri 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleşecek. Aslen İzmitli olan oyuncu Anıl İlter de festivalin konukları arasında yerini alacak. 3 gün boyunca devam edecek birbirinden renkli etkinliklere tüm İzmitliler davet edildi.

Festivalde birçok kategoride "Altın Pişmaniye" ödülleri sahiplerini bulacak. Ödül töreni 25 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleşecek.