Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Metin A.’nın bir eğlence mekanında olduğunu haber alan A.M.A., eğlence mekanı önünde M.A. ile yeniden tartışma yaşadı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte belinden çıkardığı silahı ateşleyen A.M.A., husumetlisi M.A.’yı vurdu. Olay anında M.A.’nın yanında bulunan Vefa Şengün, kurşunların ikinci hedefi oldu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Vefa Şengün ve 6 mermi isabet eden M.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olay esnasında orada bulunan Y.E.K ise kolundan hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılırken, olay yerinden kaçan A.M.A. polis ekiplerinin titiz takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybetti

Olayda ağır yaralanan Vefa Şengün, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A.’nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisi kaydedildi.

Çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Olayın ardından gözaltına alınan A.M.A geniş güvenlik önlemleriyle, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.