Çorum Belediyesi tarafından yenilenen Hüyük Caddesi, asfaltla buluştu.ÇORUM (İGFA) - Şehri modern yollarla buluşturan Çorum Belediyesi, şehir genelindekullanım ömrünü tamamlayan ve bozulan yollarda altyapı yenileme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dolgu vemekanik serimi yapılan Kale Mahallesi içerisinde yer alan Hüyük Caddesi’nin asfaltına başladı.

Aşgın: “Köklü ve kalıcı çözümler üretiyoruz”

Hüyük Caddesi’deki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bozulan yolları sadece asfaltlamakla kalmayıp alt yapı ve üst yapısıyla birlikte sil baştan yenilediklerini dile getirdi. Şehirdeki tüm altyapı sorunlarına sıkıntılara köklü ve kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Aşgın “Göreve geldiğimiz günden beri sıkça bakım ve onarım talepleri aldığımız, uzunluğu yaklaşık 1 km olan 14 metre genişliğindeki Hüyük Caddemizde daha önce kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarını tamamen yenilemiştik.Şimdide caddemizi asfaltla buluşturuyoruz. Çalışmalar tamamlandığında şehrimiz muazzam bir caddeye kavuşmuş olacak. Mahalle sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Kale için ihale süreci başlıyor

Şehri imar, inşa ve ihya etmek için aşkla çalıştıklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Gücümüzü zorlayarak yetişebildiğimiz her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Tarihin ayağa kaldırılması noktasında başta tarihi ayakkabıcılar arastası olmak üzere muazzam çalışmalarımız devam ediyor. Yakında 1100 yıllık mirasımız olan Çorum Kalemizin restorasyonuyla ilgili ihale sürecini de başlatıyoruz. Şehrimizi adım adım, santim santim güzelleştiriyoruz.” diye konuştu.