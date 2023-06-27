Kocaeli’de 2008 yılında şehit düşen oğlu İskender Ercan’ın mezarını ziyaret eden acılı anne, söyledikleriyle yürekleri dağladı. Bayramların buruk geçtiğini ifade eden Zeynep Ercan, "İskender olmadan hayat çok zor geçiyor. 3 tane oğlum vardı, en küçüğü şehit oldu. Hiçbir zaman onu unutamıyorum. Bizimle beraber evde yaşıyor. Çok zor, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ciğerlerimiz yandı" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Kocaeli Valiliği tarafından Bağçeşme Şehitliği’nde program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dualar edildi, mezarlar ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Vali Seddar Yavuz, "Dini bayramlar, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve sevinçlerin paylaşıldığı, küslerin, dargınların barıştığı, milli birlik ve beraberliğimize hizmet eden müstesna günlerdir. Bu çerçevede özellikle yetim ve öksüzlerin, kimsesizlerin, ekonomik yoksunluk içinde bulunan kardeşlerimizin bayram sevincine ortak olabilmesi için Valiliğimizce de yoğun bir çalışma gerçekleştirmiştir. Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sosyal devlet uygulamaları en üst seviyede uygulamaya konmuş ve hiç kimse çaresiz durumda bırakılmamasına özen göstermiştir" diye konuştu.

"3 bine yakın evladımızın bayramlıkları teslim edilmiştir"

Kocaeli Valiliği’nin yardıma muhtaç ailelere destek olduğunu ifade eden Vali Yavuz, "3 bine yakın evladımızın da bayramlıkları teslim edilmiştir. Valiliğimizce bayram süresince tüm kurum ve kuruluşlar itibariyle gerekli tedbirleri alınmış ve bayramın huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmesi için gerekenler planlanmıştır. Bu vesileyle özellikle yola çıkan, tekrar dönecek kardeşlerimize trafik kurallarına uymalarını, özellikle işaretlere ve görevlilerimizin ikazlarına, riayet etmelerini, uykusuz, yorgun yola çıkmamalarını ve aşırı sürat yapmalarını buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Diğer taraftan kurban kesecek kardeşlerimizin kurbanlarını valiliğimizce tespit edilmiş alanlarda kesebilirler. Bahçesinde kesecek olan varsa da özellikle çevreyi kirletmemelerini, çevreye duyarlı olmalarını, kurban kesmenin bir ibadet olduğunu, dolayısıyla ibadetin ruhuna aykırı davranışlarda bulunmamasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ciğerlerimiz yandı"

2008 yılında Şırnak’ta şehit düşen oğlu İskender’in mezarı başında dua eden acılı anne Zeynep Ercan, "Üzüntülüyüz. Bizim için bayram bitti. Çocuğumuzun şehit olduğu gün bizim her şeyimiz, bayramımız gitti. Çok üzüntülüyüz. Başka diyecek bir şey yok. Oğlum 2008 yılında Şırnak’ta şehit oldu. Üzülerek de, olsa ağlayarak da olsa bayramı geçirmek durumundayız. Bayram bizim için buruk. Başka evlatlarımız, çocuklarımız da var, ayakta kalmakta mecburuz. İskender olmadan hayat çok zor geçiyor. 3 tane oğlum vardı, en küçüğü şehit oldu. Hiçbir zaman onu unutamıyorum. Bizimle beraber evde yaşıyor. Çok zor, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ciğerlerimiz yandı. Çocuğum şehit olduktan sonra yaşasak ne olur yaşamasak ne olur ama yaşamak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Programa; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Kocaeli Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.