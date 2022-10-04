Saadet Partisi’nin Huzur Mahallesi’nde gerçekleştirdiği programda konuşan İlçe Başkanı Hasan Eroğlu; “Bu mahalleye yeterince çocuk parkı yapamayacak, içecek ve altyapı hizmeti getiremeyecek kabiliyetsiz bir yönetime mahkum edildik” dedi.

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, “Her Mahalle Bir İnegöl” konseptiyle başlattığı mahalle programlarına bu hafta sonu Huzur Mahallesi’nde devam etti. Program öncesi Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu yönetim kuruluyla birlikte mahalle esnafını ziyaret etti. Mahalle meydanında yapılan programda vatandaşlara lokma ikram edilirken mahalle çocuklarına yönelik gençlik kolları tarafından büyük bir çocuk oyun sahası kuruldu.

İktidarın yönetim anlayışını eleştiren İlçe Başkanı Eroğlu, kabiliyetsiz bir yönetime mahkum edildiklerini belirterek, “Bu anlayışa bir 20 yıl daha görev verseler yine dertlere derman olamaz” dedi.

HUZUR MAHALLESİ ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYOR

Programın açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Huzur Mahallesi Başkanı Muzaffer Özkan; “Bugün mahallemizde, özellikle çocuklarımıza yönelik bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, bu sebeple onları önemsediğimizi belirtmek istiyoruz. Huzur Mahallesi, İnegöl’de üvey evlat muamelesi gören bir mahallemiz. İmar, altyapı gibi birçok sorunla yıllarca mücadele etmiştir. İnegöl’ün neredeyse tamamında yüksek gerilim hatları yer altına alınmışken mahallemizde gördüğünüz gibi halen yer üstünde durmaktadır. Daha önce basın aracılığıyla gündeme getirdiğimiz birçok konu çözülmemiştir. Mahallemizin etrafı lüks mobilya AVM’lerle çevrilidir fakat mahallemizin içi aynı doğrultuda geliştirilmemiştir, hizmet alamamıştır. Bizler Saadet Partisi Huzur Mahalle Teşkilatı olarak sorunların çözümü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

KABİLİYETSİZ YÖNETİME MAHKUM EDİLDİK

Ardından konuşan İlçe Başkanı Hasan Eroğlu; “Saadet Partisi, 1969 yılından beri Milli Görüş çizgisinde siyaset yapıyor. 4 tane partimiz kapatıldı, defalarca bölündük ama hiçbir zaman zorluklar bizi yolumuzdan çevirmedi. Biz, 1969 yılında olduğu gibi günümüzde de adil olanın, faydalı olanın, güzel olanın yeryüzüne hakim olabilmesi adına teşkilatımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Daha önceki mahallelerimizde de değindiğim bir Büyükşehir Yasası var. Bundan 10 yıl önce dönemin iktidar partisi milletvekilleri bizlere dediler ki bu yasayla birlikte İnegöl’e çok daha iyi hizmetler gelecek. Biz de dedik ki yapmayın. Bu yasayı çıkarırsanız, yarım yamalak olan hizmetler bundan sonraki süreçte hiç yapılmaz. Keşke biz haksız çıksaydık. Aradan 10 sene geçti ve biz haklı çıktık. Şu mahallede yeterince çocuk parkı yapamayacak, içecek su getiremeyecek, altyapı hizmeti yapamayacak kadar kabiliyetsiz bir yönetime mahkum edildik. Mevcut yönetim anlayışına bir 20 yıl daha görev verseniz bu hizmetler gelmez, şehrimiz ve memleketimiz düzgün yönetilmez. Önümüzde genel ve yerel seçimler var. Vatandaşımız bu seçimlerde iktidardan yetkiyi almalı ve memlekete iyilik yapmalıdır. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”

Son olarak konuşan Siyasi İşler Başkanı Fikret Bayram ise şu ifadeleri kullandı;

BERABER ISLANDIK BU YAĞMURDA DEDİLER AMA ISLANAMADILAR

“Huzur Mahallesi’nin yabancısı değilim. Hemen hemen her hafta parti lokalimize gelirim. Çarşamba günleri açıyoruz. Ben bu vesileyle mahalle halkını da lokalimize davet ediyorum. Tabi biz burada çocuklarımızla da konuşuyoruz. Şunu anlıyoruz ki çocuklarımızın eğlenmeye, gülmeye ve eğitim almaya ihtiyacı var. Peki bunu nasıl yaparız? Valla biz iktidar değiliz, gücümüz bu kadar. Çocuklara eğlence alanı kurup, lokma yaptırıyoruz. Bu şekilde çocuklarımızı eğlendirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz bizim bir belediye başkanımız var, kıymetli ve iyi bir insan ama iyilik başka bir şey yaptığı hizmetlerle verebildiği fayda başka bir şey. Başkan ve ekibi de bugün kültürparkta çocuklar için böyle bir oyun alanı düzenlemiş ve etkinlik yapacağım demiş. Yağmur yağınca da programı ertelemiş. Biz teşkilat mensuplarımızla birlikte bugün 5 dakikada bir haberleştik. Yağmur yağacak mı yağmayacak mı anlık meteorolojik tahminleri takip ettik. Önden gelip keşif yapan teşkilat mensuplarımız yağmur esnasında ıslandı. Neden? Çünkü bizim bu güzel etkinliği yapmamız lazım, çocuklarımız mutlu etmemiz lazım, verdiğimiz sözde durmamız lazım. Yağan yağmur olsun biz altında ıslanırız. Gerçi onlar diyorlar ‘beraber ıslandık bu yağmurda’ diye ama biraz yağmur yağınca programı iptal etmişler. Yani beraber ıslanamamışlar. Biz en son dedik ki yağarsa yağmur burada çocuklarla birlikte ıslanırız ve eğleniriz. Çocukların zaten evleri yakın hemen giderler. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun dedik. Allah da nasip etti gecikmeli de olsa programımızı yaptık. Bazı yollara devam etmek cesaret ve fedakarlık ister. Elhamdülillah bizde de bu fedakarlık var. “

LOJMANIN ETRAFINI ASFALTLAYIP 20 METRE ÖTESİNİ BIRAKMAK ADALET MİDİR?

“Biliyorsunuz 20 yıldan beri Ak Parti iktidarında devam ediyoruz. Vatandaş olarak iktidara destek verdiniz. Gezdiğimiz tüm mahallelerde sordum. Siz 20 yıldan beri oy verdiniz de karşılığını aldınız mı? Herkes bu soruma sessiz kaldı. Sorgusuz sualsiz verilen oylar hizmete dönmüyor. Biraz da ders vermek gerek. Adalet dediğimiz şey eğitimde, ekonomide sağlıkta vb. ülkenin her alınanda olmalıdır. Siz mahalle olarak adaletli hizmet aldığınızı düşünüyor musunuz? İlçemizde yeni bir kaymakam lojmanı yapıldı. Yapılsın, idarecimiz düzgün bir yerde otursun ama onun oturduğu evin etrafını asfaltlayıp 20 metre ötesini öylece bırakmak adalet midir soruyorum sizlere? Ben katılımlarınızdan tüm mahalle halkına teşekkür ediyorum.”