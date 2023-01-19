İnegöl Belediyesi, Huzur Mahallesinde 2 ayrı noktada çocuk oyun alanı yapımını tamamladı. Çevre düzenlemeleri devam eden parklara çocuklar ilk günden akın ederken, Belediye Başkanı Alper Taban parkları ziyaret ederek “Huzur Mahallemizde bu alanları arttırmak istiyoruz” dedi.

Şehrin sosyal donatı alanlarını arttırmak adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, imar planında uygun alan bulunmasa da farklı çözüm yollarıyla çocuklar için alanlar oluşturmaya gayret ediyor. Bu kapsamda Huzur Mahallesinde Botaş hatlarının geçtiği alanlarda çocuk oyun alanlarının kurulması adına görüşmeler olumlu şekilde sonuçlandı. Ardından Park Bahçeler Müdürlüğü Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ve 25. Sokakta iki ayrı alanda çocuk oyun alanı oluşturmak için çalışmalara başladı. Oyun alanı kısmı tamamlanarak hizmete giren ve çevre düzenlemeleri devam eden parklar ilk günden çocukların akınına uğradı.

BOTAŞ ALANLARI ÇOCUK OYUN ALANINA DÖNÜŞÜYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte her iki parkta da incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün Huzur Mahallemizdeyiz. Bizim Huzur Mahallemizde çocuk oyun alanlarımızı çoğaltma noktasında bir hedefimiz vardı. Burada tabi ancak yapılan planlamalarda şehir planlarına baktığımızda çocuk parkı olarak gösterilen yer hiç yok. Var olan bir iki tane vardı onları da daha önce yapmıştık geçmiş dönemlerde. Bizler de bu bölgede Botaş hatlarımızın geçtiği alanlarda yetkililerle de görüşerek basit uygulamalar diyebileceğimiz uygulamalarla bu noktalarda kullanıma izin verildi. Botaş yetkililerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

“HUZUR MAHALLEMİZDE BU ALANLARI ARTTIRMAK İSTİYORUZ”

Hayata geçirilen projelerle ilgili de bilgiler veren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Biz bugün Huzur Mahallemizde iki çalışmamızı yerinde inceledik. Bir tanesi Atatürk Caddesi üzerindeki yerimizdi, diğeri de 25. Sokakta bulunan alanımız. Bu noktalarda biz çocuklarımız için oyun alanları oluşturarak iki ayrı parkı kullanıma açmış bulunuyoruz. Özellikle oyun parklarının alt kısmında kum havuzları şeklinde zemin oluşturduk. Çocuklarımız buraları güzel şekilde kullanacaklar. Huzur Mahallemizde bu alanları arttırmak adına arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Çocuklarımız da buraları en güzel şekilde kullanacaklar.”

“Sadece çocuk oyun alanları üzerinde çalışmıyoruz. Altyapı olarak da çalışıyoruz, yol kaplamaları da yapıyoruz, diğer ihtiyaçlarımızı da gidermek adına burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak Huzur Mahallemizde çocuk oyun alanı isteği çok fazlaydı, iki parkla bu talebe karşılık vermiş olduk. Devamında da başkaca yapacağımız çalışmaları sürdüreceğiz. Öncelikle çocuklarımıza parklarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sonrasında da tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.”