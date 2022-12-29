İnegöl'de huzur uygulaması

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde "Huzur İnegöl" uygulanması yaptılar. 150 polis ve Jandarma ekibinin katıldığı uygulamada araçlar didik aranırken, şahısların GBT sorgulamaları yapıldı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Yıldız da uygulama noktalarını ziyaret ederek kolaylıklar dilediler.

Uygulamanın ardından açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Jandarma ve polis ekipleri, ortak olarak uygulama yapıyorlar. 150 personelimiz görev alıyor. Halkımızın huzur ve güvenliği için kontroller yaptılar. Kurallara aykırı olan şahıslara cezai işlem uygulanıyor. Burada amacımız halkımızın huzur ve güvenini sağlamak. Yaklaşan yeni yıl öncesi ekiplerimiz gerekli tedbirleri almış durumdalar." dedi.

YAKALANDILAR

237 araç didik aranırken 862 sahsın GBT sorgulaması yapıldı. 35 araç sürücüsüne 47 bin 463 TL cezai işlem uygulandı. 9 araç trafikten men edilirken, 16 kafe ve 6 içkili restaurant denetlendi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.