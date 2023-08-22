Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan vatandaşların vakit geçirmesi amaçlı yapılan hobi bahçesine dikilen domateslerin ilk hasadı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Burada kalan yaşlılar tarafından hobi bahçesinde yetişen domateslerin ilk hasadı yapılırken, İl Müdürü Türkoğlu’na ikram ettiler. İlk hasadı huzurevi sakinleri ile birlikte yiyen Türkoğlu "Kıymetli büyüklerimiz, değerli çalışanlarımız ile bir süre önce bahçeye domates ektik. Bir süredir yetiştirdiğimiz domateslerin hasadını bugün yaptık. Domateslerimiz olmaya başladı, herkesi bekleriz’’ sözlerinde bulundu.