Artık, bankalar, mobil uygulamalarında yer alan yeni "ödeme iste" özelliği ile kullanıcılarına önemli bir kolaylık sunuyor.

Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar, FAST, EFT ya da havale yöntemleriyle para göndermek isteyen kişilere hızlıca ödeme talebi gönderebilecekler. Yeni sistem, ödeme taleplerini daha pratik hale getiriyor. Alacaklılar, yalnızca IBAN hesap numarasını bilerek banka üzerinden ödeme isteği oluşturabilecekler.

Bu sayede, telefon veya başka iletişim araçları kullanmadan para transferi talep edilebilecek. Ödeme isteği fonksiyonu, IBAN numarasının yanı sıra ödeme tutarını girerek işlem yapmayı sağlıyor. Alacaklılar, ödeme isteği butonuna tıkladığında bir onay mesajı alacak. Bu mesaj onaylandığında, belirlenen tutar otomatik olarak alacaklı hesabından çekilip talep edilen kişiye aktarılacak.